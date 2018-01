Saksalainen autoteollisuus testasi pakokaasuja ihmisillä ja apinoilla

Jaa jaa...

Ei ois kannattannu vissiin kehittää mitään euro6-vaatimukset täyttäviä autoja, vai? Sama mustamaalaus ja hysteria käy vaikka mitä teki...



Eikö olekin hauska ilmiö että -60-luvulta alkaen on liikenteen (n. 40% kok päästöistä, joista hlöautot n. puolet) ja taatusti sen varsinaisen päästöjättiläisen teollisuuden päästöjä tuunattu vaikka kuinka paljon mutta se on hiukan sama kuin urheilukilpailussa maailmanennätyksen hypänneelle korkeushyppääjälle sanois että "Sun kannattaas ryhtyä reenaamaan ihan tosissaan!"



Skandaalia saa kun tekee vaikka mistä. Huulirasvaakin on pakko testata kuluttajalakien vuoksi! Tehkää siitä huumo... eiku skandaalia.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.