Trump vaatii kaikilta mailta päättäväisiä toimia Kabulin iskun tekijäksi ilmoittautunutta Talebania vastaan

Afganistan

Montako vuotta USA-NATO on leikkinyt Afganistanissa ja mitä on tapahtunut juu Talebaanit on vahvistunut kaikilla rintamilla Tämä on taas todiste siitä että vahva sotilasmahti USA on kykenöimätön hoitaa minkänlaisia sotilaallisiä konfliktejä Vahvatkiin sotavoimat ovat yhtä heikkoja kun sen heikko ylipäällikkö Kun USA-NATO olisi pitännyt laittaa riittävästi sotavoimia n 150 tuhatta miestä nin ollaan mietitty että lisätäänkö sotilaita 3000 sotilaasta 3500 sotilaaseen niin eihän sitä mitään tule Ja leikki näköjään jatkuu kunnes USA.NATO lähtee Afganistanista häntä koipien välistä ja yksi sota on taas hävitty Tämä on hyvä todiste siitä hyvät NATO intoilijat emme tarvitse tällaista kumppania

