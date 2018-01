Michiganin yliopiston toiminta tutkitaan voimistelumaailman hyväksikäyttöskandaalin takia

Michiganin yliopiston toimista aloitetaan tutkinta voimistelumaailmaa kuohuttaneen hyväksikäyttöskandaalin takia. Syyttäjän mukaan tutkinnassa pyritään selvittämään, kuka tiesi mitäkin Larry Nassarin teoista. Asiasta uutisoi muun muassa ABC News.

– On täysin selvää, että kattava tutkinta on tarpeen. Tämä tutkinta on itsenäinen, perusteellinen, läpinäkyvä ja nopea, syyttäjä Bill Schuette sanoo.

Michiganin yliopiston ja Yhdysvaltain voimistelumaajoukkueen entinen lääkäri Nassar tuomittiin vankilaan 40–175 vuodeksi. Yli 150 todistajan mukaan Nassar käytti heitä seksuaalisesti hyväkseen.