Itävaltalaismies pidätettiin iskulauseiden huutamisesta ja natsitervehdyksestä rabbille

Suomessakin tätä uusnatsismia suvaitaan enemmän ja enemmän. Miksi?? Miksi joku luulee olevansa jotenkin parempi kuin muut, lue ulkomaalaiset värilliset tai siihen vivahtavatkaan, juutalaiset.. name it. Miten joku esim. suomalainen uusnatsi kuvittelee olevansa jotenkin parempi kuin kukaan näistä edellä mainituista, vain siksi että on sattunut syntymään Suomessa, valkoisena. Minulle tällainen henkilö on typerin mitä ylipäätään voi olla. Uusnatsismi on alhaista, öykkäröintiä, yltiöpäisyyttä missä ei ole mitään mieltä. Ja tällä hetkellä Euroopan kääntyminen ultraoikeistoon ja populismiin on todella vaarallista. Nämä tyypit eivät vain sitä käsitä koska kuvittelevat jollain ihmeen tavalla olevansa muiden yläpuolella. Eivätkä tajua että ovat moraalisesti ja älyllisesti meidän kaikkien ei-uusnatsien alapuolella.

