Viikonloppuna äänestetään presidentistä myös Tshekissä

Suomen presidentinvaalit eivät ole lähipäivien ainoat Euroopassa, sillä presidentistä äänestetään myös Kyproksessa ja Tshekissä.

Tshekissä on perjantaina ja lauantaina ratkaiseva toinen äänestyskierros, jossa vastakkain ovat istuva presidentti Milos Zeman sekä hänet haastava Tshekin tiedeakatemian entinen johtaja Jiri Drahos.

Tiukasti maahanmuuttoa ja islamia vastustava Zeman voitti ensimmäisen äänestyskierroksen selvästi. EU-myönteisempi Drahos on kuitenkin kova vastus, sillä toiselta kierrokselta pudonneiden ehdokkaiden kannattajista suuri osa ryhmittyy hänen taakseen.

Mielipidekyselyissä puntit ovat olleet joko tasoissa tai niukasti Drahosin eduksi. Kantaansa päättämättömien määrä on kuitenkin sellainen, että tilanne voi kääntyä kumman tahansa hyväksi.

Vaalikamppailussa on puhuttu paljon maahanmuutosta, jota suuri enemmistö tshekeistä vastustaa. Presidentti Zeman on varoitellut vastaehdokkaansa päästävän muslimiturvapaikanhakijat joukoittain maahan, minkä Drahos on kiistänyt. Hänkin vastustaa EU:n turvapaikanhakijakiintiöitä ja hakijoiden siirtoja jäsenmaiden välillä.

Muuten Drahos suhtautuu myönteisemmin EU:hun, kun taas Zeman on lämmitellyt Tshekin suhteita Venäjään ja Kiinaan.