Myös Michiganin yliopiston johtaja eroaa Nassarin hyväksikäyttöskandaalin jälkimainingeissa

Michiganin yliopiston johtaja Lou Anna K. Simon irtisanoutuu tehtävästään, kertoo muun muassa New York Times. Simon ilmoitti erostaan pian sen jälkeen, kun yliopiston ja Yhdysvaltain voimistelumaajoukkueen entinen lääkäri Larry Nassar sai tuomion laajassa hyväksikäyttöjutussa. Entinen yliopiston johtaja kirjoittaa erokirjeessään, ettei voi tarpeeksi monta kertaa sanoa, kuinka pahoillaan hän on siitä, että luotettu lääkäri olikin hirviö, joka aiheutti vahinkoa lääkärin hoidon varjolla.

Tapaus on ravistellut Yhdysvaltain urheiluelämää laajasti, ja myös maan voimisteluliiton kolme johtohenkilöä erosi tehtävistään viime viikonloppuna. Yli 150 todistajan mukaan Nassar käytti heitä seksuaalisesti hyväkseen, kun he olivat tyttöjä tai nuoria naisia. Nassaria odottaa 40–175 vuoden vankeustuomio. Tuomari Rosemarie Aquilina sanoi AFP:n mukaan oikeudessa, että hän on allekirjoittanut Nassarin kuolemantuomion.

– Et ansaitse kävellä vankilan ulkopuolella enää koskaan, tuomari sanoi oikeudessa.

Voimistelumaajoukkueen jäsenten lisäksi Nassar käytti syyttäjien mukaan hyväkseen myös Michiganin yliopiston naisurheilijoita ja perheensä lastenvahtia.

Nassar toimi Yhdysvaltain voimistelumaajoukkueen lääkärinä vuosina 1996–2015 ja oli mukana useissa olympialaisissa. Hän toimi samaan aikaan myös yliopiston urheilulääkärinä.

Nassarin uhriksi kertoo muun muassa joutuneensa telinevoimistelun olympiavoittaja 21-vuotias McKayla Maroney. Maroney kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa, että ahdistelu alkoi, kun hän oli 13-vuotias ja jatkuneen siihen asti, kun hän lopetti uransa.

– Tohtori Nassar kertoi minulle, että sain lääketieteellisesti tarpeellista hoitoa, jota hän on antanut potilaille yli 30 vuoden ajan, Maroney kertoi Twitterissä julkaisemassaan tiedotteessa.

– Vaikutti siltä, että missä vain ja milloin vain tämä mies löysi tilaisuuden, minua "hoidettiin".

Maroney kirjoitti tiedotteessa, että niin sanottua hoitoa tapahtui Lontoossa ennen kuin hän ja hänen joukkueensa voitti kultamitalin, ja ennen kuin hän voitti hopeansa.

– Elämäni pelottavin yö sattui, kun olin 15-vuotias. Olin lentänyt koko päivän ja yön joukkueen kanssa päästäkseni Tokioon. Hän oli antanut minulle unilääkettä lentoa varten, ja seuraava asia minkä tiedän, että olen hänen kanssaan hänen hotellihuoneessaan "hoidettavana." Luulin kuolevani tuona yönä, hän kirjoittaa.

Maroney voitti joukkuekilpailun kultaa ja hypyn hopeaa Lontoon olympialaisissa 2012. Hän lopetti uransa viime vuonna.

Myös telinevoimistelutähti Simone Biles kertoi Nassarin käyttäneen häntä seksuaalisesti hyväksi.

– Olen yksi monista niistä, jotka ovat selviytyneet Larry Nassarin seksuaalisesta hyväksikäytöstä, Biles kirjoitti.

– On olemassa monia syitä, miksi olen ollut vastahakoinen jakamaan tarinani, mutta tiedän nyt, ettei se (tapahtunut) ollut minun syytäni, urheilija kertoi Twitterissä.