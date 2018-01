Kiinan kerrotaan napanneen kirjankustantajan ruotsalaisdiplomaattien silmien alta

Kiinassa on jälleen otettu kiinni hongkongilainen kirjankustantaja Gui Minhai, kertoi kustantajan tytär Angela Gui yhdysvaltalaislehti New York Timesille. Gui Minhai on Ruotsin kansalainen.

Tyttären mukaan Gui oli lauantaina junassa matkalla kohti Pekingiä ruotsalaisdiplomaattien kanssa, kun siviiliasuihin pukeutuneet poliisit ohjasivat tämän ulos junasta ja veivät pois.

Ruotsin ulkoministeriö vahvistaa olevansa tietoinen lauantain tapahtumista, mutta ei kerro yksityiskohdista tarkemmin. Ministeriön mukaan tapaukseen suhtaudutaan vakavasti.

Kiina päästi Gui Minhain vapaaksi lokakuussa noin kahden vuoden kiinnioton jälkeen. Gui katosi Thaimaan-lomallaan vuonna 2015, minkä jälkeen hän ilmestyi vuonna 2016 Kiinan televisioon tunnustamaan rikoksia. Gui oli aiemmin julkaissut Kiinan johtoa käsitteleviä juorukirjoja.