Yhdysvaltain hallinto on jälleen auki

Yhdysvaltain liittovaltion hallinto on jälleen auki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut kongressin hyväksymän väliaikaisen budjetin, joka pitää hallinnon rahahanat auki helmikuun kahdeksanteen päivään asti. Asiasta kertoo Washington Post.

Väliaikainen budjetti eteni Trumpin allekirjoitettavaksi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain senaatti ja edustajainhuone hyväksyivät budjetin äänestyksissään maanantaina. Senaatti hyväksyi budjetin äänin 81–18 ja edustajainhuone 266–150.

Yhdysvaltain liittovaltion hallinto suljettiin viikonloppuna, kun senaatti ei päässyt sopuun budjettiesityksestä.

– Olen iloinen, että pääsemme lopulta takaisin hommiin täällä, sanoi senaatin republikaanien ryhmäjohtaja Mitch McConnell edustajainhuoneen äänestyksen jälkeen Washington Postin mukaan.

Senaatin oli määrä äänestää asiasta jo varhain maanantaina paikallista aikaa, mutta äänestystä siirrettiin, kun senaatti ei löytänyt sopua sunnuntai-illan aikana.

Myös Trump riemuitsi Twitterissä väliaikaisen budjetin aikaansaamisesta ja hallinnon avaamisesta. Hänen mukaansa kyseessä oli suuri voitto republikaaneille, kun demokraatit antoivat periksi.

Trump kertoo nyt kuitenkin haluavansa "ison voiton etenkin Yhdysvaltojen upealle armeijalle ja rajaturvallisuudelle, mutta myös republikaaneille, demokraateille ja Dacalle". Nähdään neuvottelupöydässä, Trump tviittaa.

Sulun takia sadattuhannet hallinnon työntekijät jäivät maanantaina kotiin ilman palkkaa. Keskeiset liittovaltion toiminnot kuten armeija, poliisi, Valkoinen talo ja kongressi jatkoivat toimintaansa sulkemisen jälkeenkin, mutta vähennetyllä henkilöstöllä.

Demokraatit ja republikaanit jatkavat vielä vääntöä pitkäaikaisesta budjettiesityksestä, sillä nyt hyväksytty budjetti pitää hallinnon rahahanat auki vain helmikuun kahdeksanteen päivään asti.

Kiistakapulana on ollut etenkin kysymys siirtolaisuusohjelmasta, jota demokraatit ovat pitäneet ehtona budjettisovulle. Ohjelma on taannut noin 800 000:lle lapsena laittomasti maahan tulleelle mahdollisuuden opiskella ja työskennellä Yhdysvalloissa. Trumpin hallinto on halunnut lakkauttaa ohjelman.

Liittovaltion hallinto on suljettu neljä kertaa vuoden 1990 jälkeen. Viimeksi näin kävi vuonna 2013, jolloin liittovaltio lomautti yli 800 000 ihmistä ilman palkkaa.