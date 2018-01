Abbas: Toivomme, että EU tunnustaisi Palestiinan valtion

Abbas on aika veitikka.

Nyt EUn pitäisi tunnustaa Palestiinan valtio,

mutta eihän Palestiinan valtiota voi perustaa toisen valtion maaperälle - sehän on täyttä hulluutta!

Eihän Palestiinan pääkaupunkia voi perustaa toisen maan pääkaupungin sisälle - sehän on täyttä hulluutta!

Saas nähdä mitä EU ministerit päättää - EU taitaa valita Palestiinan kysymyksessä historian väärän puolen!

Ja meidän Niinistö haluaa vahvaa EUta - vieläpä historian väärällä puolella!

Lähi-idän konfliktissa ainut osapuoli, joka on oikeassa ja valitsee historian oikean puolen on USAn republikaanit.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä Viesti

Peruuta Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn. Virhe ilmoituksen lähetyksessä.