Brittihoviin jo toiset häät tänä vuonna: prinsessa Eugenie meni kihloihin

Britanniassa prinsessa Eugenie on kihlautunut, hovi kertoo. Prinsessa avioituu yökerhopomomiehensä Jack Brooksbankin kanssa loppuvuodesta Windsorissa.

Eugenie, 27, on kruununperimysjärjestyksessä kahdeksas. Hän on prinssi Andrew'n ja tämän entisen vaimon Sarahin kahdesta tyttärestä nuorempi. Hänen siskonsa, prinsessa Beatrice on 29-vuotias. Eugenie työskentelee lontoolaisen taidegallerian apulaisjohtajana ja tekee myös hyväntekeväisyystyötä.

Eugenie ja tuleva aviomies menivät kihloihin Nicaraguassa aiemmin tässä kuussa. Pari on ollut yhdessä noin seitsemän vuotta. He tapasivat aikoinaan laskettelureissulla Sveitsissä.

Sulhasen vanhemmat kertoivat olevansa kihlausuutisesta onnensa kukkuloilla.

– Olemme todella innoissamme heidän molempien puolesta.

Britanniassa vietetään ainakin kahdet kuninkaalliset häät tänä vuonna, sillä prinssi Harry avioituu toukokuussa Meghan Marklen kanssa.

Myös Harry vihitään Pyhän Yrjön kappelissa Windsorin linnassa. Markle on yhdysvaltalainen malli ja näyttelijä.