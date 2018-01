Saksan demarit lähtevät neuvottelemaan yhteishallituksesta

Merkel

Ei minulla ole mitään saksalaisia vastaan mutta olis korkea aika euroopan ehkä koko maailmaan kalliimmalla naisella saada vähä nenulleen ja huomata että eurooppa pyörii ilman merkeliäkiin Niin kauan kun nyt vielä yleensä pyörii Saksaan uudet vaalit niin siitä se lähtee Pelko tietysti siinä on että ihmiset äänestää väärin niinkuin monessa maassa nyt on tapahtunut Ruotsin vaalit on 8 kk päästä ja odotan mielenkiinnolla miten väärin niissä vaalissa oikein tullaan äänestämään

