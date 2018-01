Turkin hyökkäyksen Pohjois-Syyriaan sanotaan vaatineen siviiliuhreja

Turkin ilma- ja maahyökkäyksissä Syyrian pohjoisosan kurdikohteita vastaan on tähän mennessä kuollut 18 siviiliä, ilmoitti Syyrian sotaa seuraava järjestö Syrian Observatory for Human Rights sunnuntaina. Turkin ulkoministeri kiisti siviiliuhrit ja syytti kurdien YPG-joukkoja "hölynpöly-propagandasta ja perättömistä valheista".

Sunnuntaina Turkin rajakaupungin Reyhanlin alueelle puolestaan ammuttiin Syyrian puolelta kuusi rakettia. Kaupungin pormestarin mukaan yksi syyrialaispakolainen kuoli ja 32 haavoittui.

Turkin lauantaina alkanut sotilasoperaatio on johtanut erikoiseen tilanteeseen kahden sotilasliitto Naton jäsenmaan, Yhdysvaltojen ja Turkin, välillä. YPG on nimittäin ollut Yhdysvaltain tärkein liittolainen Syyriassa taistelussa äärijärjestö Isisiä vastaan. YPG:n joukot auttoivat karkottamaan Isisin taistelijat monilta alueilta, muun muassa Raqqan kaupungista.

Yhdysvallat kehotti sunnuntaina Turkkia malttiin ja välttämään siviiliuhreja operaation aikana.

– Kehotamme Turkkia itsehillintään ja varmistamaan, että sen sotilasoperaatiot pysyvät laajuudeltaan ja kestoltaan rajoitettuina. Kehotamme myös välttämään siviiliuhreja, sanoi ulkoministeriön tiedottaja Heather Nauert lausunnossaan.

Nauertin mukaan kaikkien osapuolten pitäisi keskittyä tärkeimpään eli Isisin voittamiseen.

Ranskan puolustusministeri vaati Turkkia lopettamaan operaation Syyrian kurdeja vastaan. Puolustusministeri Florence Parlyn mukaan Turkin operaatio estää kurdijoukkoja taistelemasta kansainvälisen koalition rinnalla jihadisteja vastaan Syyriassa.

Suomalaisasiantuntijan mukaan sotilasoperaation vaikutus Turkin ja Yhdysvaltain välisiin suhteisiin riippuu pitkälti siitä, kuinka pitkälle Turkin joukot etenevät ja kärsivätkö Yhdysvaltain tukeman kurdien ja arabien liittouman SDF:N joukot selkeitä tappioita. Yhdysvallat on aseistanut näitä joukkoja.

– Kaiken järjen mukaan tämän pitäisi vetää Yhdysvaltojen ja Turkin välit äärimmäisen tulehtuneiksi, aprikoi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta STT:lle.

Tilanne Pohjois-Syyriassa on hänen mukaansa räjähdysherkkä, koska alueella on erilaisia armeijoita ja osin vaikeasti hallittavia erilaisia miliisiryhmiä.

– Ja kun sitten ovat vielä suurvallat mukana, niin tässä on aina räjähdysherkkä tilanne. On niin ristikkäisiä intressejä ja haetaan erilaisia liittolaisuuksia, että on hyvin vaikea ennustaa (tulevaa). Syyrian hallinnolla on tiettyjä yhteisiä intressejä kurdien kanssa ja toisaalta Syyrian hallinto ja kurdit ovat vastakkaisissa leireissä, kun muut pelurit saataisiin pois heidän näköpiiristään, Alaranta toteaa.

Syyrian presidentti Bashar al-Assad on tuominnut Turkin sotilasoperaation maansa pohjoisosassa. Assadin mielestä se on tuki terroristeille.

Ranska on puolestaan kutsunut YK:n turvallisuusneuvoston koolle Syyriassa kiihtyneiden taistelujen takia. Ranska on huolestunut taistelujen aiheuttamista "humanitaarisista riskeistä".

Ulkoministeri Timo Soini (sin) pitää Ranskan aloitetta hyvänä.

– Ei Syyrian konflikti sotimalla ratkea. Kyllä neuvottelutie tarvitaan, ja se on syytä kaikkien muistaa, sanoi Brysselistä puhelimitse tavoitettu Soini STT:lle.

Hän uskoi, että Syyrian tilanteesta neuvotellaan maanantaina EU:n ulkoministerien tapaamisessa, vaikka sitä ei alkuperäisellä asialistalla ollutkaan.