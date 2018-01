USA ja maailma selvisivät Trumpin ensimmäisestä virkavuodesta

Niin ja näin

Asiat on kuten ne halutaan nähdä.

Tässä vaihtoehtoinen näkemys:

- Obamacaren pilviin kohoaviin maksuihin ollaan puuttumassa, koska pk-yrittäjille vakuutus maksut ovat liian korkeat.

-Yhdysvaltain talous on noussut reilusti, joka on lisännyt Yhdysvaltalaisten yritysten panostusta myös ulkomaille. Tämä näkyy Suomen teollisuudessa ja Suomen työllisyydessä.

-Pohjois-Korean ydinuhkaan ollaan puuttumassa. Aikaisemmin aiheesta ei paljoa puhuttu.

- Clintonia ei laitettu vankilaan, tai tapausta ei uudelleen avattu lisätutkimuksille yhteiskunta rauhannimessä.

- Monesta kohtaa rikkonaisen ja täysin huoltamattoman Meksikon rajalla olevaan raja-aitaan tekemässä korjauksia.

- Trump erotti Comeyn. Sama henkilön jota demokraatit vaativat eroamaan kun hän nosti syytteen Hillaryn emaileista. win-win

- Trumpin iskulause "drain the swamp" näkyy kaikkialla maailmassa, kun miljardöörien omistamat (esim.Jeff Bezosin) tiedotusvälineet (esim.washintonpost) mustamaalavat kaikkea mitä presidentti tekee. Ja samalla superrikas Washinton eliitti yrittää pitää etuoikeutensa.

