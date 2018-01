Lapsikatraansa vangittuna pitämisestä epäilty kalifornialaispariskunta kiisti syytteet

Yhdysvalloissa kalifornialaispariskunta, jonka epäillään pitäneen 13:a lastaan vangittuina kodissaan, kiisti torstaina syyllisyytensä, muun muassa BBC uutisoi. 57-vuotiasta miestä ja 49-vuotiasta naista syytetään muun muassa kidutuksesta, uutistoimisto AFP kertoo.

Pariskunnan on määrä astua oikeuden eteen seuraava kerran helmikuun 23. päivä. He voivat saada jopa 94 vuoden vankeustuomion. Kummallekin on asetettu yli kymmenen miljoonan dollarin takuusumma.

BBC:n mukaan pariskunnan lapset ovat olleet hoidettavana sairaalassa siitä asti, kun heidät löydettiin. Tilanne selvisi viranomaisille, kun yksi lapsista pääsi pakoon sunnuntaina ja soitti hätänumeroon talosta löytämällään kännykällä. Kodista löytyivät nälkiintyneinä ja likaisina loput 12 sisarusta, iältään 2–29-vuotiaita.