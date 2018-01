Kahta puukotettu kaulaan Tukholmassa – yksi otettu kiinni

Tukholman Södermalmilla Medborgarplatsilla on puukotettu kahta ihmistä, kertovat ruotsalaiset tiedotusvälineet. Aftonbladetin mukaan uhreja on puukotettu kaulaan ja heidän vammansa ovat hengenvaaralliset. Poliisi on eristänyt tapahtumapaikan.

Poliisin mukaan ainakin toisen puukotetun vammat ovat vakavia.

– On edelleen epäselvää, kuinka vakavia vammoja toisella henkilöllä on, sanoi poliisin tiedottaja Anna Westberg. Westbergin mukaan silminnäkijöitä kuullaan parhaillaan, mutta veriteon yksityiskohdat ovat vielä avoimena.

Poliisi sai hälytyksen paikalle noin kello 20 Suomen aikaa.

Poliisi etsi tekijää tai tekijöitä muun muassa koirapartion avulla. Teon motiivista ei ole tietoa. Aftonbladetin mukaan poliisi olisi ottanut kiinni 38-vuotiaan miehen ja noutanut kuulusteltavaksi kolme muuta ihmistä.

Silminnäkijöitä haastatelleen Expressenin mukaan uhrit olivat huutaneet äänekkäästi joutuneensa puukotetuiksi. Molemmat ovat miehiä.

Expressenin haastattelema 27-vuotias Simon Ivanov kertoi kuulleensa avustushenkilökunnalta, että Götgatanilla olisi ollut kahden ryhmän välinen puukkotappelu.

Puukotuspaikka oli Medborgar-aukion kupeessa sijaitseva puisto, Björns trädgård. Metroliikenne Medborgarplatsille oli aluksi keskeytettynä, mutta avattiin myöhemmin uudelleen.