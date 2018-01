Woody Allen tyrmäsi jälleen väitteet adoptiotyttärensä hyväksikäytöstä

Amerikkalainen elokuvaohjaaja Woody Allen, 82, on jälleen kerran torjunut väitteet adoptiotyttärensä Dylan Farrow'n hyväksikäytöstä. Allenin mukaan kyseessä on mustamaalaus, joka on jo aikaisemmin osoitettu vääräksi.

– Vaikka Farrow perheineen käyttää kyynisesti hyväkseen metoo -kampanjaa toistaakseen mustamaalaavat väitteensä, se ei tee niistä nyt yhtään enempää totta kuin mitä ne olivat menneisyydessä, Allen sanoi lausunnossaan.

– En ole koskaan käyttänyt hyväksi tytärtäni, kuten kaikki tutkimukset kertoivat jo neljännesvuosisata sitten, hän jatkoi.

Allenin mukaan syytökset ovat perua hänen ja näyttelijä Mia Farrow'n suhteen päättymisestä katkeraan eroon vuonna 1992. Pariskunta erosi, kun Farrow'lle selvisi, että Allenilla on suhde Farrow'n edellisessä avioliitossa adoptoimaan tyttäreen Soon Yi-previniin, joka oli tuolloin 21-vuotias.

Dylan Farrow sanoi CBS:n aamuohjelmassa tänään olevansa katkera, koska häntä ei ole koskaan uskottu.

– Minä kerron totuuden. Ihmisten pitäisi ymmärtää. että jokaisella uhrilla, jokaisella syytteellä on väliä, hän sanoi.

Viranomaiset tutkivat 90-luvulla Farrow'n väitteitä, mutta syytteitä ei koskaan nostettu.

Allen on palkittu neljällä Oscarilla ja hän on kahminut yli 50 elokuvallaan koko joukon muitakin arvostettuja palkintoja.