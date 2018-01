Trump vakuutteli Twitterissä: Muuri nousee ja Meksiko maksaa

Omat aseet korvaisivat muurin

Tulisi halvemmaksi aseistaa raja käsiaseilla. Niitä ei tarvitsisi olla kovinkaan taajassa. Raja on 3200 km tiettävästi ja tuolle matkalle riittäisi arviolta 2-3 kunnon kuularuiskua per kilometri, eli maksimissaan reilut kymmenen tuhatta sarjatuliasetta. Näitä käyttämään tarvittaisiin 24/7h kolmisen kymmentä tuhatta henkilöä plus lisäreserviin noin kolmetuhatta. Nämä henkilöt voisivat olla vapaaehtoisia isänmaallisia henkilöitä ja näin Mr. Trump Donald J. kykenisi nukkumaan yönsä rauhassa ja voisi viestittää maailmalle, että Yhdysvallat rules -aseet kaikille (kuten vaaliteemana oli). Lasten ja nuorison tulevaisuus voitaisiin turvata ja Amerikka olisi palautunut onnellisten ihmisten asuinmaaksi.

