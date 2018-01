Trump julkaisi "valemediapalkintojen" voittajat

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkaissut pitkään lupaamansa "valemediapalkintojen" voittajat. Hän on sanonut haluavansa palkinnoilla antaa tunnustusta "kaikkein korruptoituneimmille ja puolueellisimmille valtavirran medioille", kertoo New York Times.

Trump julkaisi Twitterissä linkin sivulle, jossa palkintojen saajat julistettiin. Sivu oli jonkin aikaa nurin tviitin julkaisun jälkeen, mutta alkoi myöhemmin toimia. Palkintoja saivat muun muassa CNN ja New York Times.

Yhden palkinnoista sai myös ABC Newsin toimittaja Brian Ross, joka väitti televisiolähetyksessä yhteen nimettömään lähteeseen nojaten, että entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Michael T. Flynn olisi kertonut viranomaisille saaneensa vaalikampanjan aikana Trumpilta käskyn olla yhteydessä venäläisiin. Tieto osoittautui perättömäksi. ABC pyysi anteeksi virhettään ja hyllytti Rossin neljäksi viikoksi.

Aiemmin keskiviikkona republikaanisenaattori Jeff Flake kritisoi Trumpin mediaan kohdistuneista kommentteja kovin sanoin. Senaatissa puheen pitänyt Flake sanoi Trumpin retoriikan muistuttavan edesmenneen Neuvostoliiton diktaattorin Josif Stalinin retoriikkaa. Esimerkiksi tästä hän nosti Trumpin ilmaisun "kansan vihollinen", jolla Trump on kuvaillut mediaa.

Flake myös syytti Trumpia päivittäisten mediaan kohdistuneiden hyökkäysten johtamisesta.

Flake on aiemminkin kritisoinut Trumpia voimakkaasti.

Tiistaina Trumpin mediaa koskevat kommentit tuomitsi puolestaan republikaanisenaattori John McCain, jonka mielipidekirjoitus julkaistiin Washington Postissa. McCain muun muassa kritisoi Trumpin "valemediapalkintoja".