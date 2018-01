Oppositiojohtaja Navalnyi kehottaa boikotoimaan Venäjän vaaleja

Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi, 41, kehottaa kannattajiaan boikotoimaan Venäjän presidentinvaaleja maaliskuussa. Navalnyin mukaan vaalit ovat näytös, jonka ainoa tarkoitus on taata presidentti Vladimir Putinille jatkokausi. Oppositiojohtajan mukaan Putin haluaa johtaa maata loppuikänsä.

– Minun roolini on selittää ihmisille, että tämä menettely, jota he kutsuvat vaaleiksi, on järjestetty vain Putinin valitsemiseksi uudelleen, Navalnyi sanoi.

Navalnyi ei itse voi olla ehdolla vaaleissa, koska hänet on tuomittu kavalluksesta. Navalnyin mukaan syytteet olivat tekaistuja.

Viime vuoden aikana Navalnyi oli vankilassa kolmesti mielenosoitussääntöjen rikkomisesta. Hänen kimppuunsa on hyökätty kadulla useita kertoja: tähän asti vakavimmassa tapauksessa Navalnyin toinen silmä lähes sokeutui, kun hänen päälleen heitettiin maalia.