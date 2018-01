New York Times: Trumpin ex-strategi Bannon Venäjä-tutkinnan todistajaksi

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin entinen strategiapäällikkö Steve Bannon on kutsuttu todistamaan oikeudessa, kertoo New York Times.

Bannonin on määrä todistaa jutussa, jossa selvitetään mahdollisia yhteyksiä Trumpin lähipiirin ja Venäjän välillä. Lehden mukaan Bannon on kutsuttu todistajaksi viime viikolla.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n Venäjä-tutkinnassa selvitetään muun muassa sitä, sekaantuiko Venäjä Yhdysvaltain presidentinvaaleihin ja juonitteliko Trumpin kampanjakoneisto Venäjän kanssa vuoden 2016 vaaleissa.

Lehden mukaan Bannonin on kutsunut todistajaksi Robert Mueller, joka johtaa FBI:n Venäjä-tutkintaa. Todistajaksi haastaminen on New York Timesin mukaan merkki siitä, että Bannon ei ole itse tutkinnan keskiössä. Yhdysvaltojen oikeusministeriön säännöt sallivat vain poikkeuksellisesti sen, että itse epäilyn kohde kutsuttaisiin todistajaksi oikeuteen.

Mueller on jo kuullut joitakin Trumpin avustajia ja liittolaisia, kuten Valkoisen talon neuvonantajaa ja Trumpin vävyä Jared Kushneria, ex-kansliapäällikkö Reince Priebusia, Valkoisen talon viestintäpäällikkö Hope Hicksiä ja Valkoisen talon neuvonantaja Donald McGahnia.

Trump itse on kiistänyt, että hänen kampanjatiiminsä olisi juonitellut Venäjän kanssa vuoden 2016 presidentinvaaleissa.