Kaliforniassa 13 lapsensa vangitsemisesta epäilty pariskunta piti kotikoulua ja oli uskonnollinen

Vanhemmat, joiden epäillään vanginneen 13 lastaan kotiinsa Yhdysvaltojen Kaliforniassa, ovat paljastuneet uskonnolliseksi pariskunnaksi, joka opetti lapsiaan kotona. Pariskunnan taustoista kertoivat perheen isän vanhemmat ABC-kanavalle.

Järkyttävä tilanne selvisi viranomaisille sunnuntaina, kun perheen 17-vuotias tyttö pääsi pakoon ja soitti hätänumeroon talosta löytämällään kännykällä. Tyttö oli niin riutunut, että viranomaiset luulivat häntä noin 10-vuotiaaksi.

Perheen kodista löytyivät loput 12 sisarusta, jotka olivat kaikki nälkiintyneitä ja likaisia. Osa heistä oli kahlittu kettinkien ja lukkojen avulla sänkyihinsä pimeään huoneeseen.

Perheen isän vanhemmat kertoivat ABC:lle, etteivät olleet nähneet pariskuntaa neljään–viiteen vuoteen, mutta pitäneet kyllä yhteyttä puhelimitse. Edellisellä vierailulla lapset olivat heidän mukaansa näyttäneet laihoilta, mutta perhe oli vaikuttanut onnelliselta.

Lapset kävivät vanhempien mukaan tiukkaa kotikoulua. Myös Kalifornian opetuksesta vastaavan viranomaisen tietojen mukaan miehen ammatiksi oli merkitty yksityiskoulun johtaja niin, että koulun osoite oli sama kuin perheen. Vuonna 2011 avatussa koulussa oli virallisten tietojen mukaan kuusi oppilasta.

Pariskunta oli "hyvä kristillinen perhe" ja "Jumala oli pyytänyt heitä" saamaan niin monta lasta, kuin he saivat, isän vanhemmat sanoivat. Heidän mukaansa lasten piti muistaa ulkoa pitkiä kohtia Raamatusta.

Tietoja siitä, kuinka kauan lapset ovat olleet huonossa kunnossa, ei toistaiseksi ole. Vanhempien nimellä kulkevan Facebook-profiilin kuvien perusteella lapset vaikuttavat hyvävointisilta vielä kesällä 2016. Uudempia kuvia ei näillä Facebook-sivulla ole ainakaan julkisina.

Poliisin mukaan löydettäessä kaikki vangitut näyttivät lapsilta ja poliisit olivat yllättyneitä, kun kuulivat seitsemän uhrin olevan aikuisia. Uhreista nuorin on 2-vuotias ja vanhin 29.

Lasten isä on iältään 57-vuotias ja äiti 49. Tapausta tutkitaan kiduttamisena ja lasten turvallisuuden vaarantamisena. Pariskunta on pidätetty.

Viranomaisten tiedotteen mukaan lasten vanhemmat eivät ole antaneet loogista selitystä sille, miksi lapsia pidettiin tuollaisissa olosuhteissa.

BBC:n mukaan perheen isä oli todettu maksukyvyttömäksi kahdesti, eikä vaimo käynyt töissä. Isä oli CNN:n mukaan ainakin jossakin vaiheessa työskennellyt insinöörinä.

Perheen talo sijaitsee keskiluokkaisella asuinalueella Perrisin pikkukaupungissa, noin sadan kilometrin päässä Los Angelesista.

Facebookissa olevien kuvien perusteella vaikuttaa alustavasti siltä, että lapset pääsivät talon ulkopuolelle viime vuosina. Sivuilla on kuvia joistakin tilaisuuksista vuosilta 2011–2016, ja lapsia näkyy niissä mukana. Kesältä 2016 olevissa kuvissa pariskunta on sonnustautunut hääasuun, ja myös lapsilla on juhlavaatteet.

Monetkaan naapurit eivät tunteneet hyvin talossa asujia tai nähneet heitä usein.

– Näimme pari teini-ikäistä ehkä viime vuonna ajamassa nurmikkoa, yksi naapureista kertoi.