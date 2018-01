Lesothosta löytyi maailman viidenneksi suurin timantti

Maailman viidenneksi suurin timantti on löydetty Lesothosta, kertoi kaivosyhtiö Gem Diamonds maanantaina. Timantin arvo voi nousta jopa 40 miljoonaan dollariin (33 miljoonaan euroon).

Yhtiön mukaan Letsengin kaivoksesta esiin kaivettu kivi on 910-karaatin suuruinen, ja poikkeuksellisen korkealaatuinen. Letsengistä on löydetty arvokiviä ennenkin, sillä kaivoksesta on putkahtanut esiin myös 603-karaatin Lesothon lupaukseksi -ristitty timantti.

Löydön myötä Gem Diamonds -yhtiön osake ampaisi 14 prosentin nousuun Lontoon pörssissä.