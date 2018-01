Puolustusministeri: Ruotsin maanpuolustuksen alasajossa mentiin takavuosina liian pitkälle

Vast: Ihanko totta...??

Olen jonkin verran seurannut kirjoitteluasi. Olen saanut vaikutelman että olet selvillä asioista paremmin kuin tavallinen pulliainen. Mitä tarkoitat Suomen naiiviudella? Puolustukykyä on mielestäni ylläpidetty. Vertautuvatko Suomi ja Ruotsi toisiinsa?



Ruotsin sotilaallinen tyhjiö ei ole Suomen eikä Naton etu. Pitäisikö meidän yrittää avittaa ruotsalaisia uudelleenrakentamaan puolustustaan sen sijaan että virnuilemme heidän virheilleen. Voisimmeko auttaa kouluttamaan heille joukkoja? Ottaisivatko he vastaan tuollaista apua kiitollisuudenvelan pelossa? Tämä ei tietenkään voisi olla heille ilmaista. Muutama Gripen NG vastalahjaksi?



Muistan joskus lukeneeni jostain että Ruotsissa oli kylmän sodan aikaan Drakeneita varastoituna Suomen tarpeita varten. En tiedä onko kyseessä urbaanilegenda, mutta jos siinä on totuutta voidaan sanoa ruotsalaisten olleen valmistautuneita auttamaan.



Saksa auttoi meitä 100 vuotta sitten kun meillä ei ollut omaa armeijaa. Jääkäreistä muodostui tuolloin Suomen armeijan runko.