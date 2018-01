Tulivuori uhkaa purkautua Filippiineillä – yli 12 000 ihmistä saanut evakuointimääräyksen

Filippiineillä 12 000 ihmistä on saanut evakuointimääräyksen, sillä Mayon-tulivuoren pelätään purkautuvan muutaman päivän sisällä. Myös varoituksia mutavyöryistä ja myrkyllisestä hengitysilmasta on annettu. Ihmisiä on kehotettu evakuoitumaan seitsemän kilometrin säteellä tulivuoresta.

Mayon-tulivuori sijaitsee noin 330 kilometrin päässä pääkaupunki Manilasta lounaaseen.

Tulivuori on aiheuttanut myös aikaisemmin harmia. Tulivuoresta virtasi laavaa viimeksi vuonna 2014, jolloin 63 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa. Nyt laavan arvioidaan olevan nestemäisempää, joten sen pelätään leviävän pidemmälle ja nopeammin.

Vuonna 2013 tulivuori puolestaan purkautui, jolloin neljä turistia ja heidän paikallinen oppaansa kuoli.