Ruotsin mahdolliselle Nato-jäsenyydelle ei voi antaa varmaa aikataulua, myönnetään kokoomuksesta

Vast: Ruotsiko

Uskotko tuohon? Suomen ja Ruotsin Kokoomus (Moderaterna) toimivat samalla sapluunalla. Kykypuolueet joiden arvot eivät hyväksy "populistipuolueita" (Sverigedemokraterna/Persut) leikkikehäänsä vaikka kyseiset puolueet saivat viime vaaleissa kummassakin maassa kolmanneksi eniten ääniä. Näin kyseiset "kaveripuolueet" pyrkivät tekemään olemattomiksi ja näkymättömiksi ison äänestäjäkunnan molemmissa maissa! Yhteiseen sävelen löytyy tietenkin pääarkkitehti, joka istuu Brysselissä valvoen kaikkia "populisteja" EUssa. "Hyljeksimistaktiikka" on EU päättäjien valinta populismin torjunnalle ja Kokoomus suurin nuolija sinne päin.



Ei tarvitse olla kovinkaan välkky ennustaessaan Suomen tulevaisuutta. Lähes kaikki kopioidaan Ruotsista ja se mikä tapahtuu siellä nyt on meillä parin vuoden viiveellä. Suomi on varsinainen tuontimaa myös politiikan saralla. Omaa päätösvaltaa ei haluta pitää vaan peesataan muita, oli sitten kyse huonosta tai erittäin huonosta mallista! Jo nyt housut tutisevat täällä päätöksenteon pelosta!