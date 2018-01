Nikki Haley loistaa Trumpin hallinnossa

Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley on noussut diplomaattien mukaan presidentti Donald Trumpin hallinnon tähdeksi. Häntä kuvaillaan kuitenkin enemmän poliitikoksi kuin diplomaatiksi, koska hän esiintyy ensisijaisesti kotimaiselle yleisölle. Tähtäimessä voisi olla jopa Valkoinen talo, epäilevät jotkut.

– Hän ei yritä saada ääniä yleiskokouksessa. Hän yrittää saada ääniä vuodeksi 2020 tai 2024, eräs YK-diplomaatti sanoo nimettömänä.

– Hän selvästikin käyttää nykyistä asemaansa pyrkiäkseen jonnekin, se on selvää.

Haley on YK:ssa ajanut pakotteiden koventamista Pohjois-Koreaa vastaan ja taivutellut Kiinaa sekä Venäjää samaan rintamaan. Hänet tunnetaan Iran-haukkana, Israelin puolustajana ja YK-säästöjen kannattajana.

Haleyta on pidetty ulkopoliittisesti kokemattomana, mutta läheiset suhteet vaikeasti ennakoitavaan Trumpiin ovat vahvistaneet hänen asemaansa. Häntä on veikattu myös ulkoministeri Rex Tillersonin seuraajaksi. Haley on itse kiistänyt olevansa kiinnostunut ministerinsalkusta.

Häntä on väläytelty myös mahdolliseksi varapresidentiksi, jos varapresidentti Mike Pencestä tulisi presidentti.