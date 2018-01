YK:n raporttiluonnos: Ilmaston lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen voi karata tavoittamattomiin

Kun ei muuhun pystytä

Ihminen on täysi mr nobody tällä pallolla. Vaikka kuinka "ketjuttaisi" itsensä esteeksi luonnon suojelemiseksi niin tuhojenkin jälkeen yllätys-yllätys luonto uusiutuu. Edellyttäen tietenkin ettei metsää hakata paljaaksi tietoisesti ja jatkuen eikä vesistöjä liata tietoisesti kemikaaleilla. Jos normaalia, sivistynyttä elämää luonnon kanssa rintarinnan elää niin eipä tuo juuri kuihtumaan ala. Täysin toinen juttu on Afrikka jossa ilmasto runsaan auringon ja niukan sateen takia on haasteellinen. Ollut kuitenkin tuhansia vuosia!



Luonto hoitaa (valitettavasti vihreät!) itse itsensä. Meidän tulisi hoitaa nimenomaan vain väestönkasvu, joka sitä joillakin alueilla pilaa. Mutta, kun ei haluta vaikuttaa itse ongelmaan niin keskitytään vuosikymmeniä "lillukanvarsiin" joilla ei muut merkitystä kuin rahan hukkaa joka voitaisiin käyttää elinolojen parantamiseen ja syntyvyyden sääntelyyn (Kiina-malli) ongelma-alueilla.



Ihan turhaan meille heitetään uhkakuvia ja syytöksiä! Kuka on sanonut että maapallolla sääolosuhteet pitää olla ennustettavissa? EU? YK?

