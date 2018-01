Trump hallitsee julkisuutta möläytyksillään – niitä on luvassa lisää

Tommi Peltoniemi

Yhdysvaltain republikaanit ovat katsoneet läpi sormien kaiken, mitä presidentti Donald Trump on sanonut ja tehnyt. Väitetty kommentti Afrikan maista "persläpimaina" ei muuta tilannetta miksikään, koska republikaaneilla on niin kovat poliittiset intressit saada tavoitteitaan läpi.

– Se alkoi jo vaalikampanjan loppuvaiheessa, kun tulivat ensimmäiset naisten ahdistelupaljastukset ja videoskandaalit. Jo silloin ajateltiin, että se olisi ollut riittävän raskauttavaa arvokonservatiiveille, sanoo Yhdysvaltain tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen Turun yliopistosta.

– Sitten kävi ilmi, että sehän löi vain vettä myllyyn valkoisille nationalisteille, joista hänen kannattajakuntansa pitkälti koostuu.

Trumpin vankimmat kannattajat todennäköisesti kokevat niin, että vihdoinkin on presidentti, joka sanoo niin kuin he ajattelevat.

Heiskanen korostaa, että Trumpin ajattelutapa on ollut koko ajan tiedossa. Presidenttihän on aiemmin kutsunut esimerkiksi meksikolaisia raiskaajiksi ja käyttänyt alatyylisiä ilmaisuja.

– Tämä tuo vain vulgäärin lisäelementin siihen, että käytetään kirosanoja. Onhan hän muitakin vulgäärejä ilmaisuja käyttänyt – tämä on pikemminkin tasoero kuin uusi avaus.

Presidentin möläytysten kansainvälisiä seurauksia on vaikea ennakoida, mutta ainakaan ne eivät lisää Yhdysvaltain uskottavuutta muun maailman silmissä.

– Voi olla sellainen käytännön seuraamus, että yhteistyökumppanit eivät ole niin halukkaita tekemään yhteistyötä ja löytämään ratkaisuja. Tällaiset voivat myös aiheuttaa vihareaktioita ääriryhmissä.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arvioi, että Yhdysvaltain niin sanotun pehmeän vallan määrä laskee.

– Yhdysvaltojen kanssa asioiden hoitaminen saattaa mutkistua. Näitähän on Trumpin kanssa nähty.

Aaltola viittaa Afrikan maiden vastalauseiden lisäksi Trumpin Britannian-vierailun peruuntumiseen ensi kuussa. Peruuntumisen syynä pidetään ennen kaikkea sitä, että Lontoossa olisi ollut odotettavissa suurmielenosoituksia presidenttiä vastaan.

– Seurauksia ei kuitenkaan saa liioitella. Muulle maailmalle Yhdysvallat on korvaamaton liittolainen, ja Trump ymmärretään Trumpina.

Aaltolan mukaan Trump näyttää ottavan myös jossain määrin opikseen, eli tämänkaltaista lausuntoa hän tuskin toistaa heti. Möläytykset kuitenkin jatkuvat ennen pitkää.

– Trump on kyennyt hallitsemaan julkisuutta näkyvyydellä, jota möläytykset tuottavat, eli niitä on luvassa jatkossakin. Julkisuuden hallinta perustuu kohuihin.

Trump on pystynyt yllättävän hyvin pyörittämään intensiivistä uutissykliä, jossa poliittinen muisti on koetuksella. Esimerkiksi viikko sitten kohistiin Trump-kirjasta, mutta nyt huomio on siirtynyt tähän lausuntoon.

Uutiskanava CNN otsikoi lauantaina Trump-juttunsa "Yhdysvaltain maine vaakalaudalla".

Yli 50 maan Afrikan unioni on tuominnut Trumpin puheet kovin sanoin ja vaatinut niiden pyörtämistä sekä anteeksipyyntöä. Afrikkalaiset YK-lähettiläät ilmoittavat tyrmistyneensä Yhdysvaltain presidentin rasistisista sanoista.

Trumpin on kerrottu ihmetelleen, miksi Yhdysvaltain pitäisi vastaanottaa ihmisiä "persläpimaista". Kyse oli muun muassa Afrikan maista.

Kukaan ei pidä Trumpin suhtautumista yllättävänä. Viime vuonna hän viittasi Namibiaan kahdesti Nambiana.