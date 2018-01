Saksan hallitustunnustelijat kaavailevat euroalueen uudistuksia Ranskan kanssa

Pienillä mailla on EU:ssa väkilukuaan isompi valta

Tämä on Suomelle hyvä asia, vaikka Euro onkin jo usd:n kanssa maailman vakain valuutta.

Euroopan hyvinvointi ja kaupankäynnin helppous auttaa kaikkia, mutta eniten Suomen kaltaista pientä ja ulkomaankaupasta voimakkaasti riippuvaista maata.

Saksa ja Ranska ovat EU:n suurimmat nettomaksajat.

Suomikin on niin sanottu nettomaksaja, mutta käytännössä kaikki, erityisesti Suomi saavat EU:lta niin paljon hyvinvointia ja vakautta vastineeksi, että mitättömän pieni jäsenyysmaksu on hyvin käytetty resurssi. Jos kaikki EU-tavara pitäisi tullata ja niistä pitäisi maksaa tariffit tulisi Suomesta erittäin köyhä maa koska täällä ei olisi työpaikkoja, koulutetut muuttaisi pois eikä meillä olisi mitään päätösvaltaa maailman asioihin. Voisimme toki noudattaa Norjan mallia, jotta pääsisimme sisämarkkinoille mukaan ilman jäsenyyttä, mutta se tarkottaisi, että maksaisimme jäsenmaksun, mutta emme saisi olla päätöksenteossa mukana, emmekä saisi EU:n virastoja tai tukirahoja. Eli siinä ei olisi järkeä. Markasta minäkin olen nostalginen, mutta käytännössä markka oli epävakaa, riskialtis minivaluutta, jonka arvo heilahteli Venäjän kaupan mukaan. EU:n ja Euron takia Suomella on väkilukuaan paljon suurempi vaikutusvalta.

