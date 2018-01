Trump selitteli Lontoon-matkansa perumista: Hieno lähetystö myytiin pikkurahoilla, huono diili

Viivi Salminen, Heta Hassinen

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin Britannian-vierailusuunnitelmiin on tullut mutkia. Trump kirjoitti Twitterissä perjantaiaamuna Suomen aikaa, että ei lähdekään ensi kuussa Lontooseen avaamaan Britannian uutta suurlähetystöä.

– He halusivat minun leikkaavan avajaisnauhan – EI! Trump tviittasi.

Trumpin mukaan syy on se, ettei hän pitänyt edeltäjänsä Barack Obaman hallinnon päätöksestä myydä "ehkä parhaimmalla paikalla ollut hienoin lähetystö pikkurahoilla". Hänen mukaansa diili oli huono ja uusi lähetystö rakennettiin syrjäiseen paikkaan 1,2 miljardilla dollarilla.

Trumpin väite tosin johti harhaan monella tapaa. Päätös lähetystön myynnistä tehtiin jo lokakuussa 2008, jolloin presidenttinä oli vielä Obaman edeltäjä, republikaanipuolueen George W. Bush. Uusi lähetystö haluttiin rakentaa muun muassa turvallisuussyistä.

Lisäksi vanha lähetystörakennus on suojeltu, mikä rajoitti sen myyntimahdollisuuksia. Vuonna 1960 rakennettu lähetystö on suomalaissyntyisen arkkitehdin Eero Saarisen suunnittelema. BBC:n mukaan rakennukseen on kaavailtu luksushotellia.

Britanniassa pääministerin esikunnasta kerrottiin perjantaina, että Trumpin vierailu on edelleen suunnitelmissa, mutta tarkkaa päivämäärää ei ole sovittu. Britannian hallitus on pyrkinyt pitämään hyvät välit Trumpiin ja hänen hallintoonsa, sillä kohti EU-eroa suuntaava Britannia tahtoo muun muassa solmia kauppasopimuksen Yhdysvaltojen kanssa.

Kaikki britit eivät ole olleet ottamassa Yhdysvaltojen johtajaa avosylin vastaan. Trumpin politiikkaa vastustavat aktivistit ilmoittivat jo aiemmin järjestävänsä mielenosoituksia, jos Trump saapuu maahan. Lisäksi joukko parlamenttiedustajia on ilmoittanut aikovansa estää Trumpia puhumasta Britannian parlamentissa.

Ennen Trumpin lähetystötviittiä Guardian kertoikin lähteisiinsä vedoten, että Trump olisi luopunut aikeistaan vierailla Lontoossa ennakoitujen mielenosoitusten vuoksi.

