Australiassa tolppaan kiinni ruuvatun koalan kohtalo kiehuttaa

Australiassa tolppaan ruuvatun koalan kohtalo raivostutti torstaina sosiaalisessa mediassa. Kuollut koala löydettiin keskiviikkona ruuvattuna kiinni tolppaan Brooloo-puistosta noin 175 kilometrin päässä Brisbanen kaupungista.

Ilmoituksen perusteella koalan löytäneiden eläinpelastajien mukaan on epäselvää, oliko eläin jo kuollut, kun se ruuvattiin tolppaan.

– Tiedän muutamia tapauksia, joissa koaloja on ammuttu. Tiedän tapauksia, joissa niiden yli on ajettu tahallaan. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun joku sekopää on ruuvannut koalan kiinni rakennukseen, kommentoi asiaa paikallismedialle Queenslandin alueella koaloja pelastavan järjestön puheenjohtaja Murray Chambers.

Tapaus keräsi satoja vihaisia kommentteja järjestön Facebook-sivulla.