Michael Douglasin mukaan häntä ollaan syyttämässä häirinnästä – tähti kiisti häirinnän

Maailma 7:00

Kalifornian mutavyöryissä kuolleiden määrä nousee

Kalifornian mutavyöryissä kuolleiden määrä on noussut 17 ihmiseen, kertoo Santa Barbaran piirikunnan seriffi Bill Brown. Lisäksi ainakin 28 ihmistä on saanut vammoja ja 30 000 ihmistä on saanut evakuointimääräyksen.