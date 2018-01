Koreat sopineet neuvotteluista asevoimien välillä

Koreat ovat sopineet neuvotteluista maiden asevoimien välillä jännityksen lieventämiseksi Korean niemimaalla. Maat kertovat asiasta yhteisessä lausunnossa.

Koreat kertovat myös, että Pohjois-Korea lähettää kansallisen olympiakomitean valtuuskunnan ja urheilijoita talviolympialaisiin Etelä-Koreaan.

Pohjois- ja Etelä-Korean edustajat tapasivat aamupäivällä paikallista aikaa Panmunjomin rajakylässä.

Tapaaminen ja pohjoiskorealaisten urheilijoiden osallistuminen olympialaisiin on hyvä merkki, arvioi vanhempi tutkija Elina Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista. Hän muistuttaa, että tilanne on ollut kireä koko viime vuoden ja Koreoiden edellisestä tapaamisesta on yli kaksi vuotta.

Sinkkonen varoittaa kuitenkin, ettei tapaamisesta voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä Etelä- ja Pohjois-Korean suhteiden kehittymisestä. Yhden tapaamisen perusteella ei pysty päättelemään, onko maiden välillä alkamassa esimerkiksi suurempikin rauhanprosessi.

Maiden suhteissa on nähty nousuja ja laskuja, eikä Pohjois-Korean poliittisen ajattelun ymmärtäminen ole helppoa. Sinkkonen arvioi, että tilanteeseen voivat vaikuttaa useat tekijät.

– Etelä-Koreassa on nyt sellainen hallinto, joka voi olla vähän Pohjois-Korea-myönteisempi kuin aikaisemmat hallinnot, sanoo Sinkkonen.

– Pohjois-Korean voi olla helpompi olla tekemisissä tällaisen hallinnon kanssa. Tietenkin tämä voi olla strateginen veto Pohjois-Korealta, kun YK:n pakotteita on kiristetty tosi paljon ja yleinen mielipide maailmassa Pohjois-Koreaa kohtaan on aika tiukka.

Taustalla voi näin ollen olla Pohjois-Korean toive taloudellisesta hyödystä.

Sinkkonen pitää Etelä-Korean kannalta hyvänä, että maat tapasivat tänään. Maa on kokenut, että se on jäänyt sivuun, kun Yhdysvallat, Kiina ja Pohjois-Korea ovat vetäneet show'ta.

Koko kriisin ratkaiseminen vaatii kuitenkin suurvaltapoliittista konsensusta, sillä tilannetta ei Sinkkosen mukaan pysty ratkaisemaan Koreoiden kahdenvälisillä neuvotteluilla. Sinkkonen ei kuitenkaan näe tälle hetkellä edellytyksiä sille, että laajemmat kansainväliset neuvottelut voitaisiin aloittaa.

– Pohjois-Korea ei ole antanut minkäänlaista indikaatiota, että se olisi valmis luopumaan ydinaseohjelmastaan vaan pikemminkin päinvastoin. Se olisi edellytys sille, että neuvotteluja saataisiin käyntiin.

