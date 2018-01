Sykloni iski ruton runtelemaan Madagaskariin – kymmeniä kuollut ja kateissa

Madagaskariin viikonloppuna iskeytynyt sykloni on aiheuttanut suuria tuhoja saarivaltiossa.

Viranomaiset kertoivat maanantaina, että myrskyssä on kuollut ainakin 29 ihmistä ja liki 20 000 on joutunut jättämään kotinsa. Kuolonuhrien määrän uskotaan edelleen nousevan, koska kateissa on parikymmentä ihmistä.

Ava-sykloni iskeytyi saarelle perjantaina. Viranomaisten mukaan uhreista 17 sai surmansa maanantaina, kun rankkasateiden aiheuttama maanvyöry tuhosi asuintalon.

Madagaskar on maailman köyhimpiä valtioita, ja syklonit koettelevat sitä usein. Viime syksynä saarella puhkesi myös poikkeuksellisen paha ruttoepidemia.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan epidemia tappoi yli 200 ihmistä. Uusia tapauksia ei ole todettu marraskuun puolivälin jälkeen.