Yhdysvaltojen varapresidentin kiistelty Lähi-idän-matka toteutuu ensi viikolla – palestiinalaisten tapaaminen vaihtui Jordanian-visiittiin

Maailma 8.1.2018

Sykloni iski ruton runtelemaan Madagaskariin – kymmeniä kuollut ja kateissa

Viranomaiset kertoivat maanantaina, että myrskyssä on kuollut ainakin 29 ihmistä ja liki 20 000 on joutunut jättämään kotinsa. Kuolonuhrien määrän uskotaan edelleen nousevan, koska kateissa on parikymmentä ihmistä.