EU:n jäsenmaksuja halutaan kasvattaa – rahat eivät riitä brexitin paikkaamiseen ja uusiin menoihin

Komissio on nyt hyvä ja karsii puolet omista kuluistaan. Myös EU-parlamentin ja virkamiesarmeijan poskettomat edut ja verovapaat kulukorvaukset syyniin. Älytön jatkuva muuttaminen Strasbourgin ja Brysselin välillä on lopetettava. EU:n on lopettava rahan lappaaminen EU:n ulkopuolisiin kohteisiin.



Ei euroakaan lisää näille syöpäläisille. Eletään kuin pellossa kun ei tarvitse kantaa minkäänlaista vastuuta. Juncker katsokoon peiliin. Se on loppu nyt.

