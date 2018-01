Poliisilla ei ole vielä epäiltyä kranaattitutkinnassa – käsikranaatit huolestuttavat Ruotsissa

Hårre

"Ruotsin viranomaisten mukaan käsikranaatteja on tuotu erityisesti Ruotsiin, mutta tarkkaa syytä tähän ei tiedetä."



Tarkka syy on ilmiselvä eikä vaadi kovin suurta aivokapasiteettia. Syy on se, että Ruotsiin on jalkautunut paljon rikollisia Jugoslaaveja, joilla on rikollisia kontakteja ja muutakin tuntemusta entisen Jugoslavian alueen toiminnasta. Aseita, ja myös kranaatteja ostetaan, haetaan ja salakuljetetaan Jugoslaviasta. Kyseessä on asekauppa, joka kukoistaa koska rajoilla ei ole tarkastuksia eikä maahantuloon ole kriteerejä, vaan se on mahdollista jopa ilman henkilöllisyyden todentamista.



Tämä rantautuu kyllä Suomeenkin, ei huolta, se on vain ajan kysymys.

