Armeijan sukeltajat nostavat Ruotsissa kuolleen suomalaissukeltajan kaivoksesta

Tuuli Oikarinen

Ruotsissa sukellusonnettomuudessa sunnuntaina kuollut 44-vuotias nainen nostetaan kaivoksesta ennen perjantaita, kertoo Ruotsin Taalainmaan poliisi. Operaatio on monimutkainen ja riskialtis, ja siitä huolehtivat Ruotsin armeijan sukeltajat, koska heillä on aiempaa kokemusta kaivoksesta, kertoo komisario Stefan Dangardt Taalainmaan poliisin viestinnästä STT:lle.

Nainen kuoli suositussa sukelluskohteessa Tuna Hästbergin kaivoksessa sukeltaessaan yhdessä kahden muun kanssa.

– He kertoivat ongelmista varusteiden kanssa, mutta emme voi varmistaa asiaa, Dangardt sanoo.

Varusteet tutkitaan, kun nainen saadaan ylös. Ruumis on noin 400 metrin päässä sisäänkäynnistä.

– Rikosta ei epäillä. Tämä on traaginen onnettomuus, Dangardt sanoo.

Kaksi muuta sukeltajaa yritti poliisin mukaan pelastaa naisen ja tuoda mukanaan, mutta se ei onnistunut ja heidän täytyi nousta pintaan.

Nainen oli kokenut sukeltaja, kertoo muun muassa Ilta-Sanomat.

Tuna Hästberg on vanha kaivos, josta osa on täyttynyt vedellä. Muun muassa retkiä luolaan järjestävän Äventyrsgruvanin mukaan näkyvyys veden alla on aina yli 30 metriä ja veden alla voi nähdä muun muassa ovia, kaivosvaunuja ja tikapuita, jotka ovat säilyneet hyvin vähähappisessa ympäristössä.