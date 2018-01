Merkel lähti toiveikkaana hieromaan hallitussopua demareiden kanssa

Saksan liittokansleri Angela Merkel lähtee toiveikkaana hieromaan hallitusratkaisua sosiaalidemokraattien kanssa. Merkel sanoi keskustelujen alkaessa uskovansa, että ratkaisu on mahdollista saavuttaa.

– Aiomme työskennellä hyvin nopeasti ja tehokkaasti, hän sanoi saapuessaan Spd:n puoluetoimistolle.

Merkelin johtamat kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit aikovat tämän viikon aikana tunnustella sovun mahdollisuuksia. Jos rahkeita sovulle löytyy, voisivat viralliset hallitusneuvottelut alkaa.

Kahden suuren puolueen yhteistyö vaikuttaa tällä hetkellä ainoalta keinolta saada maahan Merkelin haluama enemmistöhallitus. Kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit muodostivat hallituksen myös viime vaalikaudella, mutta syksyn vaaleissa kumpikin puolueista menetti kannatustaan.

Saksan politiikan kulisseissa on todennäköisesti käyty vilkkaita keskusteluja tunnusteluista läpi joululomien. Hallitustunnusteluihin suostuminen oli kiperä paikka demareille, sillä alun perin vaalien jälkeen puolue oli ilmoittanut jäävänsä oppositioon. Puolueen sisällä lienee edelleen erimielisyyksiä hallitusvastuun ottamisesta.

On arvioitu, että hallitustunnusteluissa on vielä monta kysymystä avoinna. Pulmakysymykseksi saattaa nousta esimerkiksi maahanmuutto. Keskustelujen todellista tilannetta on ollut vaikea arvioida, sillä julkisuuteen on tihkunut vain vähän tietoa siitä, miten ne ovat edenneet. Osapuolet ovat sopineet, että neuvottelujen kulusta ei niiden kestäessä tiedoteta muuten kuin yhteisillä lausunnoilla.