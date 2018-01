Saudi-Arabiassa pidätetty useita sähkö- ja vesilaskuistaan protestoineita prinssejä

Saudi-Arabiassa pidätettiin sunnuntaina 11 prinssiä, jotka olivat osoittaneet mieltään, koska Saudi-Arabian hallinto on päättänyt lopettaa kuninkaallisten sähkö- ja vesilaskujen maksamisen. Prinssit on viety Al-Hayerin vankilaan Riadin ulkopuolella ja heille on luvassa syytteet rettelöinnistään.

– Vaikka heille ilmoitettiin, että heidän vaatimuksensa eivät ole laillisia, kieltäytyivät he poistumasta paikalta ja aiheuttivat järjestyshäiriön, sanoi valtakunnansyyttäjä Saud al-Mojeb.

Lisäksi prinssit halusivat korvauksen kuolemaan tuomitun serkkunsa teloittamisesta vuonna 2016. Protesti järjestettiin torstaina kuninkaallisella palatsilla pääkaupunki Riadissa.

Saudi-Arabiassa pannaan toimeen talousuudistuksia, koska öljyn hinnan lasku on paisuttanut maan budjettivajetta suuresti.