Ainakin 25 siirtolaista hukkui haaksirikossa Libyan edustalla

Laitonta touhua

Kun puhutaan siirtolaisista, voisi luulla että kyseessä on laillinen toiminta, kyseessä on kuitenkin laiton siirtolaisuus, Wikipedia tietää: "Siirtolaisuus tarkoittaa ihmisten muuttoliikettä alueelle, jossa on jo vähintään alkeellinen yhteiskuntarakenne, johon siirtolaiset asettuvat hankkiakseen toimeentulonsa. Laiton siirtolaisuus on siirtolaisuutta, jossa ihmiset siirtyvät maasta toiseen ilman laillista lupaa jääden usein pimeille työmarkkinoille ilman työlupaa, oleskelulupaa, viisumia tai turvapaikkaa."

