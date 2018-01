Ulkoministeri Tillerson puolustaa Trumpia – ei pidä presidenttiä mielenvikaisena

Mielenvikaisuus?

Jutun otsikko näyttää muokkaavan uutisaihetta presidentti Trumpin vastaiseen suuntaan. Lähteenä käytetyssä CNN:n jutun mukaan Tillerson sanoi näin:



- "I've never questioned his mental fitness"



Tuon kääntäminen (vääntäminen) siihen muotoon, että Trump "ei pidä presidenttiä mielenvikaisena" ei kestä kielellistä eikä journalistista tarkastelua. Osuvampi otsikko olisi esimerkiksi jompi kumpi näistä:



- Ulkoministeri Tillerson puolustaa Trumpia – ei epäile hänen henkistä kuntoaan

- Ulkoministeri Tillerson puolustaa Trumpia – ei epäile hänen mielenterveyttään



(Samaan aikaan täysin tarkka ja naseva kääntäminen on ehkä mahdotonta)



"Mielenvikaisuus" on vahva ja värittynyt ilmaus, jota en ole nähnyt tästä asiasta käytettävän virallisella enkä journalistisella tasolla. Jutun otsikosta syntyy vaikutelma, että toimittaja toivoisi lukijoille syntyvän mielikuvan, että ilmaus on käytössä mainituilla tasoilla.



Yksi näkyviä piirteitä Trumpin toiminnassa on laatujournalismin vastainen kamppailu. Olisi ironista ja varsin ikävää, jos hän onnistuisi siinä suomalaisen median kohdalla ihan yrittämättä.

