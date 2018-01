Onko Valkoisen talon häirikkö "hullu" vai vain outo?

Fakta

Miten persoonallisuushäiriö ilmenee?

Persoonallisuushäiriöt ovat yleisiä. Arvioidaan, että 5–15 prosenttia aikuisista kärsisi niistä.

Häiriöiden syntymiseen vaikuttavat muun muassa perinnölliset tekijät sekä lapsuuden kokemukset ja traumat.

Raja persoonallisuushäiriöisen ja normaalin käytöksen välillä on liukuva. Useimmilla psyykkisesti terveillä voi ilmetä etenkin stressitilanteissa persoonallisuushäiriöiselle ominaista käytöstä. Varsinaisessa persoonallisuushäiriössä käytös on luonteeltaan jatkuvampaa.

Persoonallisuushäiriöitä ovat muun muassa:

Narsistiselle persoonallisuudelle ominaisia ovat suuruuskuvitelmat, voimakas tarve saada ihailua ja vähäinen empatian kyky. Ihminen haluaa erikoiskohtelua ja voi käyttää muita häikäilemättä hyväkseen.

Epävakaa persoonallisuus on hyvin impulsiivinen ja hänen minäkuvansa on epävakaa. Käytökselle ominaista on alttius ärtyä helposti ja vaikeus kontrolloida suuttumista. Ihminen voi olla itsetuhoinen ja päätyä jopa itsemurhayrityksiin.

Huomionhakuinen persoonallisuus korostaa ulkonäköä ja tilanteeseen sopimatonta seksuaalisesti viettelevää käytöstä. Hän on teatraalinen tai dramaattinen.

Epäluuloinen persoonallisuus on haluton uskoutumaan muille ja hän voi tulkita viattomatkin huomautukset itselleen uhkaaviksi. Hänen on vaikea antaa anteeksi.

Estynyt persoonallisuus kärsii riittämättömyyden tunteista ja on yliherkkä itseensä kohdistuvalle arvostelulle.

Poiminnat

Tuoreita tviittejä Trumpin myllystä

Valemedia tuskin edes mainitsi, että pörssin keskeinen indeksi (Dow Jones) nousi jälleen uuteen ennätykseen ja että Yhdysvallat kukoistaa. Mutta kyllä kansa tietää!

Uskooko kukaan – paitsi säälittävät "asiantuntijat" – että vuoropuhelu Pohjois- ja Etelä-Korean välillä olisi alkanut ilman minun vahvuuttani ja valmiuttani käyttää voimaa Pohjois-Koreaa vastaan.

Julkistan VUODEN EPÄREHELLISIMMÄN ja KORRUPTOITUNEIMMAN MEDIAN PALKINNOT maanantaina kello viisi. Teemoina ovat epärehellisyys ja huono raportointi valeuutismedian useissa kategorioissa. Pysykää kanavalla!

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un totesi juuri, että "ydinasenappi on koko ajan hänen pöydällään". Voisiko joku hänen loppuun kuluneesta ja nälkää näkevästä hallinnostaan kertoa hänelle, että myös minulla on ydinasenappi, mutta se on paljon suurempi ja voimakkaampi kuin hänellä, ja minun nappini toimii!

Jos demokraatti, kiero Hillary (Clinton), olisi valittu, osakkeiden arvo olisi laskenut 50 prosenttia vaalipäivästä. Nyt niillä on loistava tulevaisuus – ja vasta alkamassa!

En käytä sosiaalista mediaa, koska pitäisin siitä, vaan koska se on ainoa keino taistella HYVIN epärehellistä ja epätasapuolista "lehdistöä" vastaan, johon nyt usein viitataan valeuutismediana. Vääriä ja olemattomia "lähteitä" käytetään enemmän kuin koskaan ennen. Monet tarinat ja raportit ovat pelkkää sepitettä!

Itään saattaa tulla tilastojen mukaan KYLMIN uudenvuodenaatto. Ehkäpä meillä olisi vähän käyttöä vanhalle kunnon ilmaston lämpenemiselle, jolta suojautumiseen meidän maamme, mutta ei yksikään muu maa, oli maksamassa BILJOONIA DOLLAREITA. Pukeutukaa lämpimästi!