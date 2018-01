11 500 vuotta vanhan tyttövauvan jäänteet antavat lisätietoa siitä, miten Amerikka asutettiin

Saas katto, mite suomalaiset älähtävät

Tämäpä mielenkiintoinen uutinen. Nyt seuraan jännittyneenä, mitä Raamattu-uskovaiset ja heidän johtajansa sanovat. Näiden uskovaisten käsitys maailman iästä ja ihmisen luomisesta on laskettavissa suoraan Raamatusta ja on reippaasti alle 5000 vuotta.



Toki on niin, että tuskin nämä uskovaiset saavat tietoonsa "Auringon nousun lapsesta" yhtään mitään. Se vaatisi sanomalehteä tai radiota tai televisiota, eikä semmoisia ole.

