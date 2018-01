Israel häätää kymmeniätuhansia afrikkalaisia

Israel aikoo häätää maasta noin 38 000 afrikkalaista. He ovat laittomasti maahan tulleita lähinnä eritrealaisia ja sudanilaisia.

Häädettävillä on aikaa poistua maasta maaliskuun loppuun. Jos he lähtevät vapaaehtoisesti, he saavat lentoliput ja vajaan 3 000 euron maksun. Määräajan jälkeen palkkio poistuu ja maahan jääneet pidätetään.

Tähän asti häädettävät ovat saaneet olla Israelissa kahden kuukauden välein uusittavilla viisumeilla. Nyt viisumeja ei enää myönnetä, ellei hakijan turvapaikkapäätösprosessi ole kesken.

Israelin parlamentti päätti häädöistä jo marraskuussa. Keskiviikkona se päätti edetä suunnitelmasta toteuttamisvaiheeseen.

Muun muassa YK:n pakolaisjärjestö on arvostellut häätöpäätöstä.