Heikki Patomäki: Kuuma linja Koreoiden välillä voi estää jopa sodan syttymisen

Juho Mäkelä

Helsingin yliopiston maailmapolitiikan professorin Heikki Patomäen mukaan Koreoiden välisen kuuman linjan eli keskusteluyhteyden avaaminen on tärkeää täydellisessä pattitilanteessa.

Pohjois-Korea on tällä hetkellä selkä seinää vasten. Patomäki ei käsitä, mikä voisi olla enää maan seuraava siirto.

Patomäen mielestä pelko ja epävarmuus on niin suurta molemmin puolin, että sota voi alkaa vahingossa. Kuuma linja on tarkoitettu siihen, että on mahdollista kommunikoida hyvin nopealla aikavälillä ja selvittää ongelmat.

– Jos esimerkiksi rajalla on joku välikohtaus tai laivat törmäävät merellä, voi nopeasti kommunikoida että, emme aio hyökätä, vaan tämä oli vahinko.

Pohjois-Korean ja Etelä-Korean välinen kuuma linja avattiin uudelleen käyttöön keskiviikkona. Patomäen mukaan mobiililaitteiden aikakaudella kuuma linja on avoinna koko ajan.

– Nyt johtajat ovat suoraan tavattavissa tätä kautta. Kylmän sodan aikana kuuma linja tarkoitti sitä, että jossain toimistossa puhelimessa oli suora linja Washingtonista Moskovaan tai toisin päin. Siellä oli joku henkilö päivystämässä koko ajan.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un sanoi uudenvuodenpuheessaan harkitsevansa maan osallistumista Etelä-Koreassa helmikuussa järjestettäviin talviolympialaisiin. Patomäen mukaan urheilu voi toimia liennyttäjänä Korean kriisissä.

– Silloin kuin tilanne on lukossa, mikä tahansa asia, joka saa yhteistyötä aikaan, on askel luottamuksen rakentamisessa tulevaisuuteen.

Pohjois-Korean ohjuskokeet ja uhkailut ovat herättäneet huolta kisojen turvallisuudesta. Olympialaisten kisapaikat ovat alle 100 kilometrin päässä Koreoiden rajasta.

– Minusta olisi hurjaa lähteä perumaan olympialaisia. Päinvastoin on paljon parempi ottaa Pohjois-Korea sinne mukaan. Se luo uskoa, että tänä aikana kenenkään ei ole tarkoitus aloittaa mitään sotaa.

Patomäen mukaan ainoa järkevä etenemistapa Pohjois-Korean kriisissä on diplomatia. Professorin mielestä neuvottelujen ennakkovaatimuksena ei voi olla, että Pohjois-Korea hyväksyy kaikkien muiden vaatimukset, vaan tarvitaan kompromissia.

Patomäen mielestä Pohjois-Korean toiminnassa on oma järki, vaikka yleisestä näkökulmasta maa toimii ehkä irrationaalisesti. Irakin sota vuonna 2003 toimi laukaisimena Pohjois-Korean prosessille rakentaa ydinase. Kaikki lähti liikkeelle Yhdysvaltain hyökkäyksen pelosta.

– Pohjois-Korean logiikka on se, että jos meillä on ydinase, kukaan ei uskalla hyökätä meidän kimppuun.

Yhdysvallat on Patomäen mukaan tärkein toimija konfliktin estämisessä, koska todennäköisimmin sota puhkeaisi nimenomaan Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välille. Donald Trumpin aikakaudella myös Yhdysvallat on hyvin arvaamaton ja aggressiivinen.

Vuoden ensimmäinen viikko on käynnistynyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin sanailulla ydinaseiden laukaisunappien koosta.

Tutkijan mukaan Pohjois-Korea ja Yhdysvallat ovat molemmat ajautuneet nurkkaan, josta ei voi perääntyä kasvojaan menettämättä. Hän pitää tilannetta erittäin vaarallisena.

– Tässä voisi olla esimerkiksi Euroopan unionilla tilaisuus tehdä joku avaus, joka muuttaisi lukkiutunutta asetelmaa tavalla tai toisella, Patomäki sanoo.