Libyassa valta on sillä, jolla on aseita

Jussi Lankinen

Libya ajautui sisällissotaan ja kaaokseen, kun maata vuosikymmenet hallinnut diktaattori Muammar Gaddafi syöstiin vallasta sotilasliitto Naton tuella vuonna 2011.

Vallankumouksen yhteydessä muodostettiin jopa 1 700 eri aseryhmää, joiden tavoitteet ja liittolaissuhteet vaihtelevat suuresti. Ryhmiä yhdisti vain Gaddafin vastustaminen, eikä niillä ollut vuosikymmenten hirmuhallinnon jälkeen mitään käsitystä demokraattisesta päätöksenteosta ja sen vaatimista kompromisseista.

Monet maan poliitikoista toimivat aseryhmien jatkeina.

Tilanne tasaantui vuoteen 2014 mennessä sen verran, että maassa pystyttiin järjestämään parlamenttivaalit. Aiemmin valittu parlamentti ei kuitenkaan suostunut luopumaan vallastaan, vaan jäi hallitsemaan pääkaupunki Tripolista käsin.

Uusi parlamentti siirtyi Tobrukiin maan itäosaan ja hallitsi sieltä lähiympäristöä. Tämä parlamentti sai YK:n tuen, mutta silti suuri osa maasta ei ollut kummankaan parlamentin hallinnassa.

Tilanteen ratkaisemiseksi YK:n välityksellä valta jaettiin vuonna 2016 yhdeksänhenkiselle presidenttineuvostolle, jonka piti korvata kilpailevat parlamentit. Sen merkitys on kuitenkin jäänyt lähes olemattomaksi, sillä vain harva on tunnustanut sen vallan. Myöhemmin osa neuvoston jäsenistä on vetäytynyt sen toiminnasta.