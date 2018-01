Trump uhkaa Pakistania avun lopettamisella

Hmm..

Huh huh.. 27 miljardia 15 vuodessa pelkästään Pakistanille. 1,8 miljardia vuodessa. Mitä sillä ollaan saatu aikaan? Olisi aika mielenkiintoista saada ihan puhdasta faktaa kuinka paljon mikäkin maa on millekin maalle maksanut. Saisivat kaiken kustantajat eli verojen maksajat vähän osviittaa siitä, mihin heidän maksamansa verorahat ajautuvat. En usko, että kaikki yksityisautoilusta saatavat veromarkat menevät tiestön ja autokannan parannuksiin.. Jos ihan totta puhutaan, niin mielestäni yhdellekään maalle ei tulisi maksaa minkäänlaisia sosiaalitukia. Siksi on olemassa maailmanlaajuinen valtiojärjestelmä, että jokainen valtio huolehtii omista kansalaisistaan parhaalla mahdollisella tavalla luoden samalla omat kansalliset velvollisuutensa ihmisille. On vähän huonoa tuuria syntyä Pohjois-Koreaan tai Malawiin, mutta samalla kukaan ei estä myöskään tekemästä omaa osaansa parantaakseen oman kansansa elinoloa.

