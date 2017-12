Espanjan pääministeri tyrmäsi Puigdemontin haaveet etätöistä aluejohtajana

Voiko organisaatiota johtaa EU:sta tai sen ulkopuolelta?

Suomessa pohdittiin ihan eduskunnassa aikoinaan, pitääkö istuvan presidentin olla elossa olevan henkilön. Kyseessä oli Kekkosen jatkokausien jatkokaudet. Toinen tulkinta pohdintaan oli, kun presidentti on seniili alzheimerilainen, voiko hän edelleen toimia presidenttinä.



Tämä sama ongelma on Puigemontilla. Eikö hän voisi toimia Katalonian etäjohtajana vaikkapa Moskovassa.

Pelkkä edellisen pohdinta kertoo pohtijan vakavista ymmärryksen ja älyllisyyden puutteista. Ei sellaisen pitäisi olla missään yhteiskunnallisessa tehtävässä.



Hyvin avoin kysymys: Montako venäläistä neuvonantajaa tällä misterillä on Belgiassa? Kyseessähän on Venäjän laivasto- ja sotilastukikohdan perustaminen Kataloniaan.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.