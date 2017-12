Trump kaipailee lisää ilmaston lämpenemistä Yhdysvaltoihin

ilmasto

Hei, ei se ilmasto käsitteenä niin selkeä ole, wikistä: >>Kun käsitys ilmastosta pitkäaikaisena keskiarvona syntyi 1800-luvun loppupuolella, ajatus ilmastonmuutoksesta oli tuntematon ja 30 vuoden keskiarvoistusaikaa pidettiin riittävänä. Tietyllä maantieteellisellä alueella ilmasto ei yleensä muutu ihmisen elinajan aikana. Kuitenkin geologisessa ajassa ilmasto voi vaihdella samassa paikassa huomattavasti. Esimerkiksi Skandinaviassa on ollut useita jääkausia kymmenien tuhansien vuosien aikana (edellinen loppui noin 10 000 vuotta sitten). Keskiajalla oli nykyistä lämpimämpää noin 800–1300, ja tämän jälkeen pieni jääkausi noin 1450–1850. Lämpimintä oli 1100–1250. Nykyään kun ilmaston tiedetään muuttuvan pitkän ajan kuluessa, on termin ilmasto tarkka ristiriidaton määrittely vaikeaa: keskiarvot saattavat siirtyä, ja lyhyellä ajanjaksolla tilastot eivät ole vakaita. Ilmaston eroihin vaikuttaa myös maapallon kiertoradan vaihteleva muoto ja kallistuskulmam muutokset (vaihtelee 21,6 ja 24,5 asteen välilä)



Maapallon pitkän ajan ilmastoon vaikuttaa myös maapallon akselikallistuman, maan radan soikeuden muutokset ym. sekä kasvihuonekaasujen muutokset. Auringossa arvellaan tapahtuvan muutoksia, joilla on ollut vaikutusta ilmastoon satojen vuosien aikajänteellä. Tulivuorenpurkaukset aiheuttavat melko lyhytikäisiä ilmastonmuutoksia syöksemällä stratosfääriin heijastavia rikkihappopisaroita. Jos ilmasto kylmenee, se yleensä myös kuivuu laajoilla alueilla.<< Turussa parisen vuotta sitten referoitte laajasti Juuso Suomen väitöskirjaa Turun kaupungin lämpösaareke-ilmiöstä. Arvatkaapa, ottaako Ilmatieteenlaitos huomioon tuon ilmiön huomioon mittauksissaan? No siten, että asemia siirretään kohti asutuskeskuksia ja lämpötilat nousevat tilastoissa ihan maailmanennätysluokkaa.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.